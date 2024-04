Stand: 08.04.2024 10:26 Uhr Fritz fordert mehr Wertschätzung für Werder-Coach Werner

Werder Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz hat mehr Wertschätzung für die Arbeit von Coach Ole Werner gefordert. "Als Ole zu uns kam, waren wir Zehnter in der Zweiten Liga. Inzwischen sind wir aufgestiegen, haben eine erste fast sorgenfreie Saison in der Bundesliga gespielt und haben auch in dieser Saison nach 28 Spieltagen acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone", sagte Fritz dem Portal "Deichstube". "Ich weiß nicht, welche Erwartungshaltung es sonst gibt, aber ich finde das nicht so schlecht." | 08.04.2024 10:24