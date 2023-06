Stand: 02.06.2023 14:43 Uhr French Open: Zverev wieder am Abend im Einsatz

Alexander Zverev bestreitet seine Drittrunden-Partie bei den French Open wieder am Abend im größten Stadion. Die Partie des Tennis-Olympiasiegers gegen den Amerikaner Frances Tiafoe auf dem Court Philippe-Chatrier beginnt am Sonnabend nicht vor 20.15 Uhr. Zverev hatte bereits seinen Erfolg in der zweiten Runde gegen den Slowaken Alex Molcan in der sogenannten Night Session gefeiert. Der 26-Jährige ist bei dieser Auflage der French Open der erste Profi, der zweimal am Abend auf dem Hauptplatz angesetzt wird. | 02.06.2023 14:40