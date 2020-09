Stand: 30.09.2020 20:35 Uhr French Open: Zverev kämpft sich in die dritte Runde

US-Open-Finalist Alexander Zverev hat in Roland Garros seinen ersten großen Härtetest bestanden und die dritte Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins aus Hamburg bezwang am Mittwoch den französischen Doppel-Spezialisten Pierre-Hugues Herbert in fünf Sätzen mit 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4. Der nächste Gegner des 23 Jahre alten Hamburgers ist Marco Cecchinato (Italien), der 2018 in Paris im Halbfinale stand. | 30.09.2020 20:35