Stand: 02.06.2021 13:45 Uhr French Open: Zverev in drei Sätzen in die dritte Runde

Tennisprofi Alexander Zverev steht nach einem umkämpften 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1) gegen den russischen Qualifikanten Roman Safijullin bei den French Open in Paris in der dritten Runde. Nach 2:27 Stunden verwandelte der gebürtige Hamburger am Mittwoch seinen ersten Matchball. In der ersten Runde hatte er im deutschen Duell mit dem Qualifikanten Oscar Otte noch über fünf Sätze gehen müssen. Zverevs nächster Gegner ist ein ungesetzter Serbe: Laslo Djere oder Miomir Kecmanovic. | 02.06.2021 13:45