Stand: 29.05.2022 19:05 Uhr French Open: Zverev im Viertelfinale

Alexander Zverev (Hamburg) hat bei den French Open in Paris das Viertelfinale erreicht. Der Tennis-Olympiasieger gewann gegen den spanischen Qualifikanten Bernabe Zapata Miralles mit 7:6 (13:11), 7:5, 6:3, zeigte dabei aber eine insgesamt schwache Leistung. Im Kampf um den Halbfinaleinzug könnte die deutsche Nummer eins am Dienstag auf Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz treffen, der am Sonntagabend in seinem Viertelfinale noch gegen den Russen Karen Chatschanow auf den Platz muss. | 29.05.2022 19:04