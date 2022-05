Stand: 21.05.2022 12:07 Uhr French Open: Zverev gegen Ofner, Kerber gegen Frech

Alexander Zverev (Hamburg) bekommt es bei den French Open in Paris zum Auftakt mit dem Österreicher Sebastian Ofner zu tun. Die Nummer 218 der Welt hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld des Sandplatz-Klassikers gekämpft. Die Partie im Stade Roland Garros findet bereits an diesem Sonntag und damit gleich am ersten Tag der Veranstaltung statt. Erst am Montag oder Dienstag trifft Angelique Kerber (Kiel) in Runde eins auf die Polin Magdalena Frech. | 21.05.2022 12:06