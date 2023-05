Stand: 27.05.2023 10:50 Uhr French Open: Zverev erst am Dienstag in Runde eins

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) startet als letzter der sieben deutschen Teilnehmer erst am Dienstag in die French Open in Paris. Jan-Lennard Struff dagegen kämpft bereits am Montag gegen den Tschechen Jiri Lehecka um den Einzug in die zweite Runde beim Sandplatz-Grand-Slam. Das ergab die Ansetzung des Veranstalters. Zverev, der seiner Topform aktuell hinterherläuft und auch beim ATP-Turnier in Genf am Freitag im Halbfinale scheiterte, hat mit dem Weltranglisten-306. Lloyd Harris (Südafrika) in Runde eins eine machbare Aufgabe erwischt. | 27.05.2023 10:55