French Open: Start für Zverev frühestens am Montag

Olympiasieger Alexander Zverev wird frühestens am Montag sein Auftaktmatch bei den French Open bestreiten. Wie die Veranstalter mitteilten, werden zum Start am Sonntag und Montag in der Männerkonkurrenz die Partien der oberen Hälfte des Turnierbaums absolviert. Zverev steht in Paris als Nummer 22 der Setzliste in der unteren Hälfte, deren Partien für Montag und Dienstag angesetzt werden. Der 26 Jahre alte Hamburger trifft auf den Weltranglisten-306. Lloyd Harris aus Südafrika. | 26.05.2023 12:26