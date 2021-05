Stand: 27.05.2021 17:37 Uhr French Open: Lösbare Aufgaben zum Auftakt für Kerber und Zverev

Madrid-Sieger Alexander Zverev und die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber haben bei den French Open in Roland Garros (ab Sonntag) lösbare Aufgaben zum Auftakt erwischt. Der Hamburger Zverev trifft in der ersten Runde ebenso auf einen noch nicht bekannten Qualifikanten wie die Kielerin Kerber, die in den vergangenen fünf Jahren viermal in Runde eins gescheitert war, auf eine noch zu ermittelnde Qualifikantin. Für Zverev könnte es im Viertelfinale zu einem Wiedersehen mit seinem Freund Dominic Thiem (Österreich) kommen. | 27.05.2021 17:34