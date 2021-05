Stand: 25.05.2021 14:14 Uhr French Open: Kerber will sich keinen Druck machen

Tennisspielerin Angelique Kerber (Kiel) fährt ohne große Erwartungen nach Paris zu den French Open. "Ich versuche, das Turnier dieses Jahr mit weniger Druck und etwas mehr Gelassenheit anzugehen", sagte Kerber. "Also nicht mit den ganz großen Erwartungen und dem Gedanken, dass es mir noch in meiner Grand-Slam-Sammlung fehlt." Sie nehme sich vor, sich bei dem Sandplatzturnier vom Sonntag an "auf jede einzelne Runde zu fokussieren, vielleicht bin ich für eine Überraschung gut", ergänzte die 33-Jährige. | 25.05.2021 14:12