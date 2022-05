Stand: 25.05.2022 14:26 Uhr French Open: Kerber erstmals seit 2018 in Runde drei

Angelique Kerber spielt bei den French Open der Tennisprofis in Paris erstmals seit 2018 wieder um den Achtelfinaleinzug. Die Kielerin gewann am Mittwoch gegen die französische Wildcard-Spielerin Elsa Jacquemot mit 6:1, 7:6 (7:2) und wurde dabei lediglich im zweiten Satz etwas gefordert. Die deutsche Nummer eins trifft nun am Freitag auf Alexandra Sasnowitsch (Belarus), die die britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu etwas überraschend mit 3:6, 6:1, 6:1 besiegte. | 25.05.2022 14:25