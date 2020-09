Stand: 29.09.2020 20:31 Uhr French Open: Görges erreicht zweite Runde

Tennisspielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) hat bei den French Open die zweite Runde erreicht. Die 31-Jährige gewann in Paris gegen die an Nummer 19 gesetzte US-Amerikanerin Alison Riske mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:1. Für Görges war es erst die zweite Partie seit dem Neustart nach der Corona-Pause. In der zweiten Runde kommt es jetzt zum deutschen Duell mit Laura Siegemund. Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Anna-Lena Friedsam und Tamara Korpatsch hatten ihre Auftakt-Partien verloren. | 29.09.2020 20:31