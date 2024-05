Stand: 28.05.2024 18:01 Uhr French Open: Erstrunden-Aus für Kerber in Paris

Für Angelique Kerber sind die French Open der Tennis-Profis in Paris bereits nach der ersten Runde schon wieder beendet. Die Kielerin verlor am Dienstag ihr Match gegen Arantxa Rus (Niederlande) mit 4:6, 3:6. Die ehemalige Nummer eins der Welt reihte sich damit ein in die Serie der deutschen Niederlagen: Zuvor waren Tatjana Maria, Laura Siegemund, Eva Lys und Jule Niemeier in der ersten Runde ausgeschieden. | 28.05.2024 17:54