Stand: 15.05.2021 16:44 Uhr Freiwasser-Staffel gewinnt Silber bei Schwimm-EM

Die deutsche Freiwasser-Staffel hat bei den Europameisterschaften in Ungarn die Silbermedaille gewonnen. Lea Boy, Leonie Beck, Rob Muffels (Elmshorn) und Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock (Bremen) mussten sich am Sonnabend nach 4 x 1,25 Kilometern im Lupa-See nur dem souveränen Quartett aus Italien geschlagen geben. Bronze holten in einem extrem knappen Schlussspurt um die Plätze zwei bis vier die ungarischen Gastgeber. | 15.05.2021 16:43