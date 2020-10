Stand: 07.10.2020 20:07 Uhr Frauenfußball: Wolfsburg erobert Tabellenspitze

Im Wettschießen um die Tabellenführung in der Frauenfußball-Bundesliga hat Double-Gewinner VfL Wolfsburg den Rivalen Bayern München von der Spitze verdrängt. Die "Wölfinnen" behielten am fünften Spieltag ihre "weiße Weste" durch ein 4:0 (2:0) gegen den SC Sand und überholten damit zugleich die punktgleichen Bayern, die gegen den MSV Duisburg 3:0 (3:0) gewannen und in der Tabelle wegen der um ein Tor geringeren Trefferzahl auf Rang zwei zurückfielen. Für den VfL trafen Alexandra Popp (zweimal), Pauline Bremer und Shanice van de Sanden. | 07.10.2020 20:06