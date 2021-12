Stand: 12.12.2021 18:21 Uhr Frauenfußball: VfL Wolfsburg ist Herbstmeister

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg dürfen sich über die Herbstmeisterschaft in der Frauen-Bundesliga freuen. Die Konkurrenz konnte den Punktverlust der VfL-Frauen vom Sonnabend (1:1 in Leverkusen) nicht nutzen. Meister und Verfolger Bayern München kam am Sonntag zum Hinrundenabschluss bei Turbine Potsdam ebenfalls nur zu einem 1:1 und hat mit 25 Punkten einen Zähler Rückstand. Auch der Tabellendritte, die TSG Hoffenheim (24 Punkte), zog nach dem 1:1 beim weiterhin sieglosen SC Sand nicht an Wolfsburg vorbei. | 12.12.2021 18:19