Frauenfußball: Meppen mit erstem Saisonsieg

Seinen Premierensieg in der Frauenfußball-Bundesliga hat am Sonntag der SV Meppen gefeiert. Am vorletzten Spieltag der Hinrunde gewann der Aufsteiger durch ein 2:1 (2:0) beim SC Sand. Zwei für Sonntag angesetzte Partien, Spitzenreiter Bayern München gegen Bayer Leverkusen sowie Potsdam gegen Werder Bremen, waren nach Coronafällen in Leverkusen und Bremen abgesagt worden. Am Freitagabend hatte Double-Gewinner VfL Wolfsburg den Spieltag mit einem 3:0 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt eröffnet. | 22.11.2020 16:08