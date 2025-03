Stand: 09.03.2025 16:23 Uhr Frauenfußball-Bundesliga: Meppen siegt, HSV nur Remis

Die Fußballerinnen des SV Meppen haben den dritten Tabellenplatz in der Zweiten Bundesliga durch einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach verteidigt und bleiben damit auf einem Aufstiegsplatz. Virag Nagy traf in der 75. Minute für die Emsländerinnen. Nordrivale Hamburger SV kam derweil gegen die abstiegsgefährdete zweite Mannschaft des FC Bayern München nicht über ein torloses Remis hinaus und ließ im Kampf um den Sprung in die Beletage Federn. Ergebnisse und Tabelle | 09.03.2025 16:21