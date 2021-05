Stand: 09.05.2021 16:17 Uhr Frauenfußball: Bremen feiert Klassenerhalt, Meppen bangt

Die Fußballerinnen von Werder Bremen werden auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Dank eines 2:1-Sieges am Sonntagnachmittag beim Tabellenletzten MSV Duisburg sind sie von der Konkurrenz nicht mehr einzuholen. Neben den Meidericherinnnen wird entweder der SC Sand oder der SV Meppen absteigen. Die Emsländerinnen feierten beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen einen Achtungserfolg. Ergebnisse und Tabelle | 09.05.2021 16:17