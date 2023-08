Stand: 31.08.2023 09:53 Uhr Frauen: Werder testet in Länderspielpause gegen den HSV

Das Frauen-Bundesligateam des SV Werder Bremen wird am Sonnabend, 23.09.2023, gegen die Zweitligistinnen des Hamburger SV testen. Der SVW will die Länderspielpause nach dem 1. Spieltag in der Frauen-Bundesliga nutzen, um weiter im Spielrhythmus zu bleiben, gab der Verein in einer Mitteilung bekannt. Die Partie findet auf dem Sportplatz in Elsdorf statt und wird um 11 Uhr angepfiffen. Die HSV-Frauen haben in der 2. Liga bereits zwei Partien absolviert und ein Remis sowie einen Sieg geholt. Die Grün-Weißen starten am Sonnabend, 16.09.2023, mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg in die neue Spielzeit der Frauen-Bundesliga. | 31.08.2023 09:52