Stand: 13.02.2022 17:15 Uhr Frauen-Trio vom VfL Wolfsburg sagt für Fußball-Länderspiele ab

Die DFB-Frauen müssen beim Mehr-Nationen-Turnier in England auf ein Wolfsburger Trio verzichten. Svenja Huth, Lena Lattwein und Almuth Schult sagten ihre Teilnahme gesundheitsbedingt ab. Während Lattwein aufgrund einer starken Erkältung passen muss, fällt Huth wegen eines positiven Corona-Tests aus. Schult muss sich als Kontaktperson in eine behördlich angeordnete Quarantäne begeben. Beim Turnier in England trifft Deutschland am Donnerstag auf Spanien. Weitere Gegner sind Kanada (20. Februar) und England (23. Februar). | 13.02.2022 17:15