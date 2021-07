Stand: 21.07.2021 14:19 Uhr Frauen-Handball: Nordduell zum Bundesliga-Start

Mit der Partie beim VfL Oldenburg am 5. September (16.30 Uhr) beginnt für die Handball-Frauen des Buxtehuder SV die neue Bundesliga-Saison. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan hervor. Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten starten tagszuvor (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die TuS Metzingen in ihre zweite Bundesliga-Spielzeit. | 21.07.2021 14:19