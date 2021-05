Stand: 30.05.2021 17:56 Uhr Frauen-Handball: MTV Heide aufgestiegen, Luchse vor Abstieg

Die Handballerinnen des MTV Heide haben den Aufstieg in die Zweite Liga geschafft. Die Dithmarscherinnen setzten sich am Sonntag im letzten Spiel der Aufstiegsrunde mit 30:25 (16:14) beim TV Aldekerk durch. Beste Werferin im Team von MTV-Coach Helge Thomsen war die sechsfache Torschützin Ellis Bruhn. Gegnerinnen könnten in der kommenden Saison unter anderem die Luchse Buchholz 08-Rosengarten sein. Die Niedersächsinnen verloren das Relegationshinspiel gegen den Zweitligisten Füchse Berlin mit 22:24 (14:10) und müssen im Rückspiel am Mittwoch (18 Uhr) in der Hauptstadt mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen, um sicher in der Bundesliga zu bleiben. | 30.05.2021 19:05