Stand: 11.12.2021 16:03 Uhr Frauen-Bundesliga: Wolfsburg verpasst fünften Sieg in Folge

Tabellenführer VfL Wolfsburg hat in der Frauenfußball-Bundesliga den fünften Sieg in Folge verpasst. Bei Bayer Leverkusen mussten sich die "Wölfinnen" mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Lena Lattwein (25.) erzielte das 1:0 für die DFB-Pokalsiegerinnen, Verena Wieder (41.) gelang der Ausgleich für Bayer. Wolfsburg hat nach elf Spielen 26 Punkte auf dem Konto und führt vor Meister Bayern München (24) und der TSG Hoffenheim (23), die beide erst am Sonntag ins Geschehen eingreifen. | 11.12.2021 16:02