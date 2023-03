Stand: 18.03.2023 09:42 Uhr Frauen-Bundesliga: Wolfsburg feiert Pflichtsieg - Sorge um Oberdorf

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga souverän verteidigt. Der deutsche Meister gewann am Freitagabend gegen Turbine Potsdam 5:0 (1:0). Felicitas Rauch (27.), Lena Lattwein (67.), Alexandra Popp (72., 90.+1) und Dominique Janssen (86.) schossen die VfL-Tore. Lena Oberdorf blieb ohne gegnerische Einwirkung im Rasen hängen und musste mit einer offensichtlichen Knieverletzung nach 49 Minuten ausgewechselt werden. "Natürlich wird der Sieg durch 'Obis' mögliche Verletzung überschattet. Das Wochenende wird wohl entscheidend sein in Richtung Diagnostik", sagte Trainer Tommy Stroot. | 17.03.2023 21:24