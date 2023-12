Stand: 12.12.2023 08:24 Uhr DFB belegt HSV mit Geldstrafe

Zweitligist Hamburger SV wird für das Fehlverhalten seiner Anhänger im Ligaspiel beim VfL Osnabrück (1:2) zur Kasse gebeten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Verein am Montag zu einer Geldstrafe in Höhe von 39.000 Euro. Davon kann der Verein bis zu 13.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, wie der DFB mitteilte. Die HSV-Anhänger hatten während des Zweitligaspiels an der Bremer Brücke am 22. September mindestens 36 Bengalische Feuer, sechs Nebelkerzen und 23 Blinker gezündet. | 12.12.2023 08:21