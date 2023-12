Stand: 11.12.2023 21:28 Uhr Frauen-Bundesliga: Wolfsburg bleibt nach Bayern-Sieg Zweiter

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben auch nach dem neunten Bundesliga-Spieltag Tabellenzweiter. Nachdem die „Wölfinnen“ am Sonnabend durch einen 4:1 (2:1)-Erfolg beim 1. FC Köln vorübergehend die Spitzenposition übernommen hatten, wurden sie am Montagabend wieder vom FC Bayern München vom Platz an der Sonne verdrängt. Der deutsche Meister setzte sich im Montagsspiel mit 3:0 (1:0) gegen Bayer Leverkusen durch und hat weiter einen Zähler Vorsprung vor den Wolfsburgerinnen. Ergebnisse und Tabelle | 11.12.2023 21:26