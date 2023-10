Stand: 15.10.2023 15:57 Uhr Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg siegt auch bei RB Leipzig

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Bundesliga im vierten Saisonspiel den vierten Sieg gefeiert. Bei Aufsteiger RB Leipzig setzte sich der Vizemeister am Sonntagnachmittag mit 2:0 (1:0) durch. Ewa Pajor (38.) und Vivien Endemann (79.) waren für die Niedersächsinnen erfolgreich. Wolfsburgs Nordrivale Werder Bremen war bereits am Sonnabend zu einem klaren 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Köln gekommen.