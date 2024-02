Stand: 04.02.2024 16:04 Uhr Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg patzt in Leverkusen

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am zwölften Bundesliga-Spieltag im Titelkampf überraschend Federn gelassen. Die Niedersächsinnen kamen am Sonntag bei Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Die "Wölfinnen" bleiben zwar Tabellenführer, am Montagabend (19.30 Uhr) kann Meister Bayern München den VfL mit einem Sieg gegen den SC Freiburg aber von der Spitzenposition verdrängen. Alexandra Popp erzielte Wolfsburgs Treffer (37.), Emilie Bragstad glich für die Rheinländerinnen aus (73.). VfL-Verteidigerin Marina Hegering sah die Gelb-Rote Karte (72.). Ergebnisse und Tabelle | 04.02.2022 16:04