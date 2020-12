Stand: 18.12.2020 21:16 Uhr Frauen-Bundesliga: Meppen holt Punkt gegen Duisburg

Die Fußballerinnen des SV Meppen haben zum Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga am Freitagabend 0:0 gegen Schlusslicht MSV Duisburg gespielt. Dank des Punktgewinns verließ der Aufsteiger zumindest vorübergehend die Abstiegsplätze. Der Tabellenzweite VfL Wolfsburg muss am Sonntag in Essen antreten, Werder Bremen empfängt Eintracht Frankfurt. Tabelle | 18.12.2020 21:15