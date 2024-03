Stand: 05.03.2024 08:38 Uhr Frauen-Bundesliga: Bei Köln - Werder winkt Saisonrekord

Den Bundesliga-Fußballerinnen von Werder Bremen droht am Wochenende der Verlust des Saison-Zuschauerrekordes. Für die Partie am Sonntag (14 Uhr) beim 1. FC Köln wurden bereits mehr als 20.000 Tickets verkauft. Das teilten die Rheinländer mit. Den Bestwert für diese Spielzeit halten die Bremerinnen mit 21.508 Fans im Weserstadion beim Hinrundenduell gegen Köln. Der Liga-Rekord steht bei 38.365 Fans, die in der vergangenen Saison die Partie Köln - Frankfurt verfolgt hatten.