Französisches Top-Talent Angely zum VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat den 17 Jahre alten französischen Junioren-Nationalspieler Mathys Angely von Girondins Bordeaux verpflichtet. Angely erhält einen langfristigen Vertrag, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Eine genaue Laufzeit nannte der Club nicht. "Mathys ist ein Spieler, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist. Er fühlt sich sowohl im defensiven Mittelfeld als auch auf allen Positionen in der Abwehr wohl", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Durch den Zwangsabstieg von Zweitligist Bordeaux in die vierte Liga wurden alle Profiverträge aufgelöst - daher kommt der fünfte Wolfsburger Neuzugang des Sommers ablösefrei. | 13.08.2024 18:34