Formella boxt in den USA

Box-Profi Sebastian Formella wagt den Sprung in die USA. Der Weltergewichtler vom Hamburger Profistall EC Boxing bekommt es am 22. August in Los Angeles im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Premier Boxing Champions" mit einem hochkarätigen Gegner zu tun, berichtet das "Hamburger Abendblatt". Der 33 Jahre alte Hamburger trifft demnach auf den ehemaligen Weltmeister Shawn Porter aus den USA. | 28.07.2020 14:59