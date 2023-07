Stand: 02.07.2023 12:05 Uhr Footballer der Hamburg Sea Devils verlieren bei Paris Musketeers

Nach zuletzt zwei Siegen haben die Hamburg Sea Devils in der European League of Football wieder einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Head Coach Charles Jones verlor bei den Paris Musketeers mit 23:27 (10:7) und kassierte damit im fünften Spiel bereits die dritte Niederlage. In der Western Conference belegen die Hanseaten damit aktuell nur den vierten Rang. | 02.07.2023 12:04