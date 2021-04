Stand: 09.04.2021 09:20 Uhr Football: Zwei Neuzugänge für die Sea Devils

Die Hamburg Sea Devils basteln weiter am Kader für ihre erste Saison in der neu gegründeten European League of Football (ELF). Der US-Amerikaner Verkedric Vaughns und der spanische Nationalspieler Adria Botella Moreno laufen künftig für das Team von Headcoach Ted Daisher auf. Ende März war den Sea Devils bereits mit der Verpflichtung des langjährigen NFL-Profis Kasim Edebali ein echter Coup gelungen. Safety Vaughns spielte vier Jahre für das College Team der Baylor University. Tight End Moreno, der bei den Allgäu Comets bereits Deutschland-Erfahrung sammelte, kommt vom sechsmaligen spanischen Meister Pioners de L'Hospitalet. | 09.04.2021 09:18