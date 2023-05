Stand: 17.05.2023 16:45 Uhr Football: Verjüngte Sea Devils vor schwieriger ELF-Saison

Nach zwei Finalteilnahmen in der European League of Football (ELF) stehen die Hamburg Sea Devils vor einer schwierigen Saison. "Unsere Mannschaft wurde extrem verjüngt. Es ist das mit Abstand jüngste Team der Liga. Aber wir haben bewusst in die Zukunft investiert", sagte General Manager Max Paatz. Zu den Titelanwärtern zählt Paatz die Paris Musketeers, Stuttgart Surge und Rhein Fire aus Düsseldorf. Gegen Rhein Fire spielen die Sea Devils am 11. Juni ihr erstes Heimspiel vor voraussichtlich mehr als 22.000 Zuschauern im Volksparkstadion. | 17.05.2023 16:44