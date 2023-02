Stand: 07.02.2023 11:26 Uhr Football: Sea Devils spielen im Volksparkstadion

Die Hamburg Sea Devils tragen ihr erstes Saison-Heimspiel in der European League of Football (ELF) im Volksparkstadion aus. Das gab die Liga am Dienstag bekannt. Gegner in der 57.000-Zuschauer-Arena ist am 11. Juni das Düsseldorfer Team Rhein Fire. Die weiteren Heimbegegnungen finden dann wieder im Stadion an der Hoheluft statt. "Wir sehen es als einen Meilenstein für die Liga an, und es erfüllt uns mit Stolz, schon im dritten Jahr des Liga-Bestehens ein Spiel der Regular Season in so einer herausragenden Arena wie dem Volksparkstadion ausrichten zu können", sagte Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica. | 07.02.2023 11:25