Stand: 14.08.2021 16:49 Uhr Football: Sea Devils mit siebtem Saisonsieg

Die Hamburg Sea Devils haben in der European League of Football im achten Saisonspiel den siebten Sieg eingefahren. Bei Berlin Thunder gewannen die Norddeutschen 28:20 und sind damit weiter klarer Tabellenführer der North Division. Am Sonntag in einer Woche haben die Hamburger den Tabellenzweiten Panthers Wroclaw aus Polen zu Gast. | 14.08.2021 16:49