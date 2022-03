Stand: 22.03.2022 10:19 Uhr Football: Kiel Baltic Hurricanes holen Quarterback Dion

Das American-Football-Team der Kiel Baltic Hurricanes hat seinen Quarterback für die neue Bundesliga-Saison gefunden. Wie der Club mitteilte, übernimmt der US-Amerikaner Andrew Dion die Position des Spielmachers. Dion spielte zuletzt am Rose-Hulman Institute of Technology in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana. Ihr erstes GFL-Spiel in der Saison 2022 bestreiten die Hurricanes am 22. Mai bei den New Yorker Lions in Braunschweig. | 22.03.2022 10:18