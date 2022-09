Stand: 06.09.2022 18:44 Uhr Football: Hamburger Kruse bei Talente-Sichtung der NFL dabei

Sieben deutsche Footballspieler sind zur Talente-Sichtung der nordamerikanischen Profiliga NFL eingeladen worden. Im Rahmen der International Combine in London erhalten am 3. und 4. Oktober insgesamt 44 Akteure aus Europa und Afrika die Möglichkeit, sich für eine Profikarriere in den USA zu empfehlen. Darunter befindet sich auch ein Spieler eines norddeutschen Vereins: John Levi Kruse von den Hamburg Sea Devils. | 06.09.2022 18:42