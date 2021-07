Stand: 24.07.2021 19:18 Uhr Football: Hamburg Sea Devils wahren weiße Weste

Die Hamburg Sea Devils bleiben in der European League of Football (ELF) ungeschlagen. Bei den Panthers Wroclaw gewannen die Hanseaten am Sonnabend mit 26:23 (7:16). Für den Sieg sorgte Kicker Phillip Andersen, der in der Schlussminute per Fieldgoal traf. Insgesamt kam der Däne auf acht Punkte. Für die Sea Devils war es der fünfte Sieg im fünften Spiel. In der Tabelle der ELF-Nordstaffel haben die Hamburger jetzt zwei Spiele Vorsprung auf die Panthers (3:2 Siege). | 24.07.2021 19:17