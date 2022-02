Stand: 01.02.2022 14:10 Uhr Football: Hamburg Sea Devils verpflichten Dominik Behrens

Die Hamburg Sea Devils haben ihre Offensive Line für die neue Saison in der European League of Football (ELF) verstärkt. Wie die Hanseaten am Dienstag mitteilten, wird der 1,95 Meter große und 140 Kilogramm schwere Dominik Behrens die Angriffsreihe der Sea Devils verstärken. Der gebürtige Hannoveraner spielte in den USA an der University of Massachusetts in der höchsten College-Klasse. | 01.02.2022 14:01