Stand: 12.06.2023 10:09 Uhr Zverev wieder deutsche Nummer eins

Tennisprofi Alexander Zverev ist mit seinem Halbfinaleinzug bei den French Open in der Weltrangliste weiter nach oben geklettert. Der Hamburger verbesserte sich vom 27. auf den 23. Rang und ist damit wieder die deutsche Nummer eins vor Jan-Lennard Struff (24.). Zverev hatte sich nach seiner überstandenen Knöchelverletzung in der Weltspitze zurückgemeldet und war im Halbfinale am Norweger Casper Ruud gescheitert, der später Novak Djokovic unterlag. Djokovic übernimmt mit seinem 23. Grand-Slam-Titel wieder die Führung an der Weltspitze. | 12.06.2023 10:08