Stand: 03.07.2021 21:58 Uhr Football: Hamburg Sea Devils siegen in Barcelona

Die Hamburg Sea Devils haben auch ihr zweites Spiel in der European League of Football gewonnen. Zwei Wochen nach dem Auftakterfolg gegen die Frankfurt Galaxy setzten sich die Norddeutschen am Sonnabend bei den Barcelona Dragons mit 32:14 (23:0) durch. | 03.07.2021 21:57