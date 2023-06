Stand: 25.06.2023 19:43 Uhr Football: Hamburg Sea Devils schlagen Berlin Thunder

Die Hamburg Sea Devils haben in der European League of Football ihren zweiten Saisonsieg geholt. Die Mannschaft von Head Coach Charles Jones gewann am Sonntag gegen die Berlin Thunder mit 30:17 (30:9) und kommt damit nach vier Partien auf ein ausgeglichenes Punkteverhältnis. Den Grundstein für den Erfolg legten die Hanseaten bereits im ersten Viertel. Malik Stanley erzielte jeweils nach Pässen von Quarterback Preston Haire drei Touchdowns und trug damit maßgeblich zur zwischenzeitlichen 20:0-Führung bei. | 25.06.2023 19:43