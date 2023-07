Stand: 29.07.2023 09:59 Uhr Florian Wellbrock scheitert auch über 1.500 m Freistil

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock ist bei der Schwimm-WM in Fukuoka auch über 1.500 m Freistil bereits im Vorlauf ausgeschieden. Der Bremer, der als Weltjahresbester angereist war, schwamm der Konkurrenz in 15:10,33 Minuten weit hinterher und belegte am Ende den 20. Platz. Schon über 800 m war überraschend im Vorlauf das Aus gekommen. Zuvor hatte der 25-Jährige im Freiwasser Gold über 5 und 10 km gewonnen. | 29.07.2023 10:00