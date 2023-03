Stand: 14.03.2023 09:54 Uhr Flick: "Füllkrug hat es verdient, weiterhin dabei zu sein"

Am Freitag wird Fußball-Bundestrainer Hansi Flick den Kader für die beiden Testspiele gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) bekannt geben - Werder Bremens Niclas Füllkrug wird aller Voraussicht nach nominiert werden. "Er hat sich bei uns sehr gut verkauft und hat der Mannschaft viel Energie gegeben", sagte Flick im "kicker"-Interview und betonte: "Er hat es verdient, weiterhin dabei zu sein." In seinen bisherigen vier Länderspielen (davon drei bei der WM in Katar) hat Füllkrug zwei Tore erzielt. |14.03.2023 09:53