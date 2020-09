Stand: 07.09.2020 18:58 Uhr

Flensburgs erstes CL-Heimspiel ohne Zuschauer

Die SG Flensburg-Handewitt tritt in ihrem ersten Champions-League-Heimspiel vor leeren Rängen an. Das teilte der Handball-Bundesligist am Montag mit. Die Schleswig-Holsteiner empfangen am 16. September den polnischen Meister KS Kielce. Derzeit erarbeitet der Verein gemeinsam mit der Landesregierung und den zuständigen Behörden einen Fahrplan zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Zuschauern. Noch gibt es deshalb keine verbindlichen Aussagen über die nachfolgenden "Königsklassen"-Spiele. | 07.09.2020 18:58