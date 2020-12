Stand: 09.12.2020 18:22 Uhr Flensburgs Semper in Leipzig am Knie operiert

Handball-Nationalspieler Franz Semper von der SG Flensburg-Handewitt ist am Mittwoch an seinem verletzten Knie operiert worden. "Das vordere Kreuzband des linken Knies wurde erfolgreich stabilisiert und der Außenmeniskus rekonstruiert", teilte der Club mit. Die Operation wurde am Leipziger Universitätsklinikum vorgenommen. In der Messestadt wird der Linkshänder auch die Reha starten. Der 23-jährige Semper hatte sich die Verletzung im Champions-League-Spiel gegen Pick Szeged (26:24) zugezogen. Der Rückraumspieler wird seinem Club frühestens zu Beginn der Spielzeit 2021/22 wieder zur Verfügung stehen. | 09.12.2020 18:20