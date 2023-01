Stand: 18.01.2023 11:35 Uhr Flensburgs Nadj wechselt nach Paderborn

Mittelfeldspieler Niclas Nadj wechselt vom Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg in die Zweite Liga zum SC Paderborn. Der 22-Jährige, der den Nachwuchsbereich des FC St. Pauli durchlief und in der laufenden Saison 18 Partien zwei Tore) für Flensburg bestritt, tritt damit in die Fußstaßfen seines Vaters Tibor. Der lief von 1998 bis 2000 in 64 Regionalligapartien für die Ostwestfalen auf. | 18.01.2023 11:35